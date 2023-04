Zwei Ortschaftsräte treten zusammen

Beerheide/Schnarrtanne.

Die Ortschaftsräte in den beiden Auerbacher Ortsteilen tagen am Donnerstagabend. Der Rat von Schnarrtanne tritt um 19 Uhr im Haus des Gastes Vogelsgrün zusammen. Die öffentliche Sitzung beginnt mit einer Bürgerfragestunde. Die Beerheider treffen sich ebenfalls 19 Uhr im Kulturhaus. Nach den Bürgeranfragen geht es unter anderem um die Themen: Vorbereitung des Höhenfeuers am 30. April mit Fackel- und Lampionumzug um 18.30 Uhr ab der Feuerwehr, Informationen zum Stand der Vorbereitung des Partnerschaftsbesuches am Pfingstwochenende und der Jubiläumsveranstaltung "70 Jahre Pfingstsingen am Röthelstein in Beerheide" und es gibt Information über die Arbeit der Beerheider Chronik-Arbeitsgruppe. (lh)