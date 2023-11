Zwei Unfälle auf der Eicher Spange bei Auerbach: Gesamtschaden rund 40.000 Euro

Am Sonntagmittag kollidierten zwei Autos, in der Nacht zum Montag rutschte ein Pkw in den Seitengraben.

Zwei Unfälle mit einem Gesamtschaden von rund 40.000 Euro hat es am Sonntagmittag und in der Nacht zum Montag auf der Eicher Spange gegeben, so die Polizei. Am Sonntag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Skoda die B 169 in Richtung Auerbach und wollte nach links auf die S 278 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-Jährigen, der mit... Zwei Unfälle mit einem Gesamtschaden von rund 40.000 Euro hat es am Sonntagmittag und in der Nacht zum Montag auf der Eicher Spange gegeben, so die Polizei. Am Sonntag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Skoda die B 169 in Richtung Auerbach und wollte nach links auf die S 278 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-Jährigen, der mit...