Zwei Veranstaltungen rund um den Kürbis in Schönau und Hauptmannsgrün

Das Schönauer Kürbisglühen am Samstag ist eine Premiere. Worauf sich Besucher freuen können.

Kürbisse stehen bei zwei Veranstaltungen am Wochenende im Mittelpunkt. In Hauptmannsgrün steigt am Freitag, 27. Oktober, eine Kürbisnacht. Der Carnevalsverein lädt ab 17.30 Uhr zum Fackelumzug ab der Feuerwehr Oberheinsdorf und ab 18 Uhr ab Schweizerhaus ein. 18.15 Uhr beginnt am Mühlteich eine Party. Das 1. Schönauer Kürbisglühen steigt...