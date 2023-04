1000 Fans feiern mit DJ-Duo "Gestört aber geil" in Markneukirchen

Eine Party bis spät in die Nacht mit einem überschwänglichen Publikum: Das DJ-Duo "Gestört aber geil" legte am späten Freitagabend in der mit mehr als 1000 Besuchern ausverkauften Musikhalle in Markneukirchen auf. Das bekannte Duo sorgte mit einem Mix aus melodischem Tech und Deep House gepaart mit bekannten Pop-Stücken und wummernden Bässen für...