2024 in Bad Elster beginnt schräg: Singende Säge, Trompetengeige und Schreibmaschine im Konzert

Mit „Prosit Neujahr - eine Festlichkeit!“ wurden Musikfreunde am Montag in Bad Elster vom Chursächsischen Salonorchester schwungvoll im neuen Jahr begrüßt. Virtuose Glanzpunkte setzte Henry Schneider.

Nach Völlerei an den Weihnachtstagen und Böllerei in der Silvesternacht begann 2024 im König-Albert-Theater gleich am ersten Tag so beschwingt, wie das Jahr beschwingter nicht hätte beginnen können: mit dem Konzert „Prosit Neujahr – eine Festlichkeit!“.