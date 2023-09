25.000 Besucher: Rekordsaison im Naturtheater Bad Elster

Ende und Auftakt in einem Konzert: Die Sommersaison in der Open-Air-Spielstätte endete mit „Carmina Burana“ und einer Bestmarke. Der Startschuss in die Chursächsischen Festspiele war fulminant.

Furioses Finale und grandioser Auftakt: Mit der Aufführung von „Carmina Burana“ und „Die Moldau“ am Freitagabend im Naturtheater Bad Elster setzten die Chursachsen einmal mehr ein Ausrufezeichen. Mit der Klassikveranstaltung konnte ein würdiger Schlusspunkt hinter einer sehr erfolgreiche Sommersaison in der Open-Air-Spielstätte gesetzt... Furioses Finale und grandioser Auftakt: Mit der Aufführung von „Carmina Burana“ und „Die Moldau“ am Freitagabend im Naturtheater Bad Elster setzten die Chursachsen einmal mehr ein Ausrufezeichen. Mit der Klassikveranstaltung konnte ein würdiger Schlusspunkt hinter einer sehr erfolgreiche Sommersaison in der Open-Air-Spielstätte gesetzt...