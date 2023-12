44-jähriger Autofahrer prallt im vogtländischen Adorf mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Zaun

Der Mann wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Was war passiert?

Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag in Adorf ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 44-Jährige gegen 2.10 Uhr auf der B 92 in Richtung Oelsnitz unterwegs. Auf Höhe eines Supermarktes an der Elsteraue fuhr er zunächst gegen einen Bordstein und beschädigte dabei das rechte Vorderrad seines Autos. Anschließend...