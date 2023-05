48-Stunden-Aktion: Start in Triebel

Triebel.

Das Jugendprojekt 48-Stunden-Aktion des Vogtlandkreisjugendrings beginnt am kommenden Dienstag in Triebel. Hier will die Jugend des SV Triebel ab 16 Uhr auf dem Sportplatzgelände am Querweg ein neues Spielgerät bauen. Bei der bis 23. Juli laufenden Aktion sind auch die Jugendfeuerwehr Sohl (27. Mai), der Club Gunzen (27./28. Mai) und die Jugendfeuerwehr Rohrbach (ab 3. Juni) dabei. (hagr)