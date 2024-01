Adorf bricht 2024 mit jahrelangem Kurs

Die Kleinstadt will in diesem Jahr 6,2 Millionen Euro für Investitionen ausgeben. Das liegt an einem Innenstadt- und Tourismusprojekt. Weitere Großvorhaben sind am Horizont. Das hat Konsequenzen.

Die Stadt Adorf will dieses Jahr 6,2 Millionen Euro für Investitionen ausgeben und die schon sehr hohe Investitionsquote des Jahres 2023 nochmals steigern. Das steht im Haushalt 2024, den die Abgeordneten in der ersten Stadt im oberen Vogtland beschlossen haben. Maßgeblicher Grund für das finanziell anspruchsvolle Jahr ist der Bau der... Die Stadt Adorf will dieses Jahr 6,2 Millionen Euro für Investitionen ausgeben und die schon sehr hohe Investitionsquote des Jahres 2023 nochmals steigern. Das steht im Haushalt 2024, den die Abgeordneten in der ersten Stadt im oberen Vogtland beschlossen haben. Maßgeblicher Grund für das finanziell anspruchsvolle Jahr ist der Bau der...