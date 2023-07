Adorf: Vor Feuerwehr-Jubiläum wird ein altes Problem gelöst

Beim Stadt- und Gewerbefest am 9./10. September in Adorf will die Freiwillige Feuerwehr der Stadt groß feiern: Seit 150 Jahren besteht die Wehr. Pünktlich zum Jubiläum soll auch ein langanhaltendes Ärgernis direkt vor dem Feuerwehrhaus beseitigt sein. Die Entwässerungsrinne auf dem Vorplatz des Depots ist kaputt und soll erneuert werden, eine...