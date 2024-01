Adorfer Firma kauft denkmalgeschützte Häuser in Markneukirchen

Die Stadträte freuen sich über die Lösung zu den Häusern Bismarckstraße 7 und 9. Die ursprünglichen Pläne, dass die Kommune die Gebäude für Wohnungen saniert, waren nicht zu finanzieren.

Eine Firma aus Adorf will die denkmalgeschützten Häuser Bismarckstraße 7 und 9 in Markneukirchen kaufen. „Das ist nur zu begrüßen“, freut sich Stadtrat Christoph Uebel (CDU) über das Interesse an den unsanierten Reihenhäusern. Die Nummer 9 ist durch das Wandbild „Klingende Kostbarkeiten“ prägend im Stadtbild. Die beiden Häuser...