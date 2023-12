Adorfs Bürgermeister singt und gewinnt Wette

Auf dem Weihnachtsmarkt fanden sich mehr als 100 Leute, die mit Rathauschef Rico Schmidt (SPD) „O Tannenbaum“ sangen. Das Stadtoberhaupt hatte dazu mit dem Adorfer Carnevalverein gewettet.

Seine durchdringende Stimme konnte Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) am Wochenende nicht nur am Ratstisch zu Gehör bringen - sondern auch mitten auf dem Weihnachtsmarkt: Das Stadtoberhaupt sang drei Strophen „O Tannenbaum“, aber nicht allein. Denn die Wette, in die Schmidt vor einem Monat beim Saison-Eröffnungsabend des Adorfer...