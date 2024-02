Ärger mit externer Winterdienstfirma: Stadt Oelsnitz reagiert

Nachdem die Beschwerden von Bürgern über die Arbeit in Stadt und Ortsteilen nicht abrissen, wurden die Firmenchefs zum Gespräch gebeten. Im verbleibenden Winter soll die Leistung besser werden.

Was den Winterdienst in Oelsnitz betrifft, ist der erste Vizebürgermeister der Stadt, René Buze, sichtlich angefressen. Immer wieder Kritik von Bürgern an der Arbeit einer externen Firma, „trotz mehrfacher Aufforderung Leistung nicht erbracht“, fasst der Kommunalpolitiker der Freien Oelsnitzer Bürgerschaft (FOB) zusammen. Buze vertritt den...