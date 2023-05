Aktionstage auf dem Markt verschoben

Oelsnitz.

In Oelsnitz werden in diesem Jahr die Aktionstage auf dem Marktplatz um eine Woche verschoben. Die beiden Tage im Zuge des Bundesförderprojekts Demografiewerkstatt Kommunen finden nun am 22. und 25. September statt am 14./15. September statt. Am ersten der beiden Tage geht es um Wirtschaft und Schulen. 2022 waren die vier Projekttage auf dem Markt auf eine gute Resonanz gestoßen. (hagr)