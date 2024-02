Albertplatz Schöneck: Noch keine Entscheidung über Fußgängerübergang am Verkehrs-Nadelöhr

Geplant ist nun eine ganztägige Zählung der Fußgänger, die den Bereich frequentieren. Auch eine Geschwindigkeitsreduzierung ist im Gespräch.

Zu einem Fußgängerübergang am Schönecker Albertplatz ist noch keine Entscheidung gefallen. Das sagte Bürgermeister Andy Anders (parteilos) nach dem Ortstermin vom 23. Januar. Vertreter vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Polizei und Vogtlandkreis hatten sich in den Morgenstunden ein Bild von der Situation an dem Nadelöhr gemacht....