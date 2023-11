Auf der B 92 in Oelsnitz: Alkoholisierter Fahranfänger kracht in Leitplanke

Alkohol am Steuer und das in der Probezeit: Das lief für einen 18-Jährigen am Samstag gar nicht gut. Die Polizei geht von 20.000 Euro Schaden aus.

Oelsnitz. Ein Fahranfänger hat am Samstagmorgen in Oelsnitz einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei fuhr der 18-Jährige mit seinem VW auf der B 92 aus Plauen in Richtung Adorf. Kurz nach dem Abzweig Schönbrunn kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Der im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Da seine Probezeit erst im Oktober begonnen hatte, erwartet den Verkehrssünder nun eine empfindliche Strafe. (cze)