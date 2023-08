Auf Erlebnistour: Angebote im oberen Vogtland zum Sommerferienfinale

Zum Finale der Sommerferien in Sachsen gibt es für Ferienkinder im oberen Vogtland einiges zu entdecken. Dabei ist die Lesenacht am Donnerstag ab 19 Uhr „Achtung geheim! Die Nacht der Detektive“ für Spürnasen und Superspione bereits ausgebucht. Auf Entdeckungstour durch die wilden Zwanziger geht es in der aktuellen Sonderschau „Putsch und...