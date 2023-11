Aufmerksame Bürger stellen in Morgenröthe-Rautenkranz Einbrecher auf frischer Tat

Die beiden Tschechen hatten es auf Musikinstrumente abgesehen und waren gewaltsam in einen Probenraum eingedrungen.

Durch aufmerksame Bürger konnten am Montagabend in Morgenröthe-Rautenkranz zwei Einbrecher dingfest gemacht werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren zwei bis dahin unbekannte Täter gegen 22.45 Uhr in einem Bandraum, welcher sich in einer Halle an der Sigmund-Jähn-Straße befindet, zu Gange. Sie verschafften sich mittels einer Axt...