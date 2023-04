Ausbildung führt in den Hafen der Ehe

Markneukirchen.

Am Samstag, 14 Uhr spielen neun Teilnehmer des nunmehr 15. Meisterlehrgangs im Musikinstrumentenbau in der Musikhalle Markneukirchen erstmals ihre Meisterstücke an. Unter den angehenden Meisterinnen und Meistern ist diesmal auch ein Ehepaar, das gemeinsam die Meisterausbildung im Geigenbauerhandwerk bestreitet und während des Lehrganges geheiratet hat. Zu den Abschlussarbeiten gehören in diesem Jahr fünf Violinen, eine Stahlsaitengitarre, eine Bassgitarre, ein Bariton und eine Kontrabassposaune. Die Meisterstücke werden teilweise von den angehenden Meistern selbst angespielt, teilweise auch von ausgewählten Solisten. Der Zwickauer Pianist Jens Plug führt musikalisch durch die Veranstaltung. Die Meisterschüler stammen aus dem gesamten Bundesgebiet, die sächsischen Teilnehmer kommen aus Riesa, Dresden und dem Vogtland. (tm)