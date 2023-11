Außergewöhnlicher Filmtag am Samstag in der Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz

Der deutsche Astronaut Hans Schlegel präsentiert den neuen Streifen „Traumberuf Astronaut“.

Ein besonderer Raumfahrttag findet am Samstag in Morgenröthe-Rautenkranz statt. In der Raumfahrtausstellung erfolgt 10 Uhr die Premiere des Ausstellungsfilms „Traumberuf Astronaut“. Astronaut Hans Schlegel wird dazu mit Informationen aus erster Hand die Präsentation übernehmen. Am Nachmittag läuft ab 15 Uhr der Kinderfilm „Mission Ulja...