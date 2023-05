B 283: Die nächste Baustelle im oberen Vogtland kommt

Die B 283 bleibt eine Baustelle. Am Mittwoch soll nach Abschluss der Arbeiten zwischen Zwota-Zechenbach und der Gopplasgrüner Höhe die derzeitige Vollsperrung aufgehoben werden. Im Abschnitt Hammerplatz/Zwota-Zechenbach wurden in dieser Woche die Schlaglöcher in der Fahrbahn provisorisch verfüllt.