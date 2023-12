Bad Elster: Zauberhaftes mit Nebengeräuschen

Das letzte Symphoniekonzert des Jahres im König-Albert-Theater war kein geschmeidiges Hineingleiten mit Wohlfühl-Tönen in die Weihnachtsfeiertage. Was nicht nur an zwei ausgezeichneten Solisten lag.

Wurde in Bad Elster der Adventszauber vor der Tür gelassen? Die gut 350 Besucher des Symphoniekonzertes im König-Albert-Theater wurden auf die Probe gestellt, ob ihre Ohren so kurz vor dem Fest auf das Erwartbare, Wohltönende geeicht sind - oder ob sie offen für Neues sind. Richtig festlich waren nur Ouvertüre und Finale des mit... Wurde in Bad Elster der Adventszauber vor der Tür gelassen? Die gut 350 Besucher des Symphoniekonzertes im König-Albert-Theater wurden auf die Probe gestellt, ob ihre Ohren so kurz vor dem Fest auf das Erwartbare, Wohltönende geeicht sind - oder ob sie offen für Neues sind. Richtig festlich waren nur Ouvertüre und Finale des mit...