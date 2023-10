Bahnhaltepunkt Kurpark? Bad Brambach fürchtet „vergiftetes Geschenk“

Die Überlegungen für eine Station im Kurzentrum des Sächsischen Staatsbades erhalten nach einem Treffen mit Bahnvertretern und Verkehrsverbund neue Nahrung. Von der Gemeinde kommt dazu ein Ja, aber...

(Bad Brambach)Einer der großen Wiedergänger im oberen Vogtland bekommt frisches Futter: Ein Bahnhaltepunkt am Kurpark Bad Brambach ist in Gesprächen von Gemeinde mit Bahn und Verkehrsverbund angerissen worden. „Der Verkehrsverbund will das gern“, sagte Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) zur Einwohnerversammlung in der Festhalle vor mehr...