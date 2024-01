Behinderungen auf der B 92 bei Oelsnitz ab Montag

Am Abzweig Dreihöfer Schmiede beginnen Baumfällungen. Sie bereiten den Bau des neuen Anschlusses der Kreisstraße nach Unter- und Oberhermsgrün vor. Teils gibt es eine halbseitige Sperrung mit Ampel.

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer ab Montag auf der B 92 am südlichen Ortsrand von Oelsnitz einstellen. Am 15. Januar beginnen die Baumfällungen, um das Baufeld für eine neue Straßenkreuzung freizumachen. Dabei wird die Kreisstraße 7853 nach Unter- und Oberhermsgrün rechtwinklig an die Bundesstraße angebunden. Bisher mündet...