Bei einem Unfall bei Eichigt ist ein Auto an einem Vordach gelandet

Der nicht angemeldete Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis.

Über einen Unfall bei Eichigt im oberen Vogtland hat die Polizei am Sonntag informiert. Demnach fuhr am Samstagabend gegen 19.35 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Peugeot die Staatsstraße 308 in Fahrtrichtung Oelsnitz. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und am Vordach eines...