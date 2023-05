Bei Wartburg versagen Bremsen

Klingenthal.

Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag in Klingenthal der Fahrer eines Wartburg Kombi. Nach vorliegenden Informationen versagten bei der Abfahrt von der Untersachsenberger Straße die Bremsen des Autos. Der Fahrer lenkte es gegen eine Begrenzungsmauer, die das Auto aber durchbrach, weiter auf die Auerbacher Straße/B 283 rollte und dann auf dem Fußsteig zum Stehen kam. Wie durch ein Wunder kollidierte der Wartburg dabei mit keinem anderen Fahrzeug oder Fußgänger. Auch der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Klingenthaler Feuerwehr sperrte die Auerbacher Straße halbseitig, was zu Staus führte. (tm)