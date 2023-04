Bergeisen und Schlegel für Kinder

Nora haut noch einmal kräftig zu. Sodass der Schiefer platzt. Und dann noch mal und noch mal. Mit Bergeisen und Schlegel bearbeitet die Sechsjährige die Wand in der Schlegelstube, einer Art Vorraum zum Fluchtgang im Alaunbergwerk "Ewiges Leben" an der Plauener Reichsstraße. An der dort freigelegten Wand in dem Besucherbergwerk...