Bergwacht Schöneck: Warum sich diese Familie für das Ehrenamt engagiert und andere Menschen dafür begeistern will

Die Bergwacht ist eine wichtige Säule im Bereich der Menschenrettung. Die Arbeit geschieht im Ehrenamt. Familie Neidhardt aus Schöneck setzt sich dafür ein, um andere Menschen dafür zu begeistern.

Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und soziales Miteinander fördern und Hilfe leisten, wenn Not am Mann ist: Diese Werte werden bei dem Leiter der Schönecker Bergwacht Jörg Neidhardt und in der Rettungseinrichtung der Bike- und Skiwelt groß geschrieben. Auch in seiner Familie werden diese Werte gelebt.