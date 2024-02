Bewohner des früheren Zollamtes Ebmath kritisieren Raserei vorm Wohnzimmer: „Die fahren wie die Henker“

In der Gemeinde Eichigt gibt es immer wieder Beschwerden über Tempoverstöße in Ortsdurchfahrten. Selten im Blick: Ebmath und ein Haus, das direkt an der Staatsstraße 308 steht. Das ändert sich jetzt.

Wenn sich Martina und Michael Schönauer aus ihrem Grundstück in Ebmath wagen, dann nur ganz vorsichtig. Mit dem Auto ist es nur auf eine Art möglich durch die mit weiß-rotem Warnband umwickelten Torpfosten. „Es geht nur vorwärts raus, um nicht über den Haufen gefahren zu werden“, sagt Michael Schönauer. Raus auf eine Straße, die für... Wenn sich Martina und Michael Schönauer aus ihrem Grundstück in Ebmath wagen, dann nur ganz vorsichtig. Mit dem Auto ist es nur auf eine Art möglich durch die mit weiß-rotem Warnband umwickelten Torpfosten. „Es geht nur vorwärts raus, um nicht über den Haufen gefahren zu werden“, sagt Michael Schönauer. Raus auf eine Straße, die für...