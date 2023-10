Bioladen in Oelsnitz feiert kleines Jubiläum: Wie sich die Inhaberin allen Widrigkeiten zum Trotz behauptet hat

Jana Löffler führt ihren Bioladen in Oelsnitz seit 15 Jahren. Welche Baustellen und Hürden es zu überwinden galt und wie sie von ihrer Familie unterstützt wird.

Wenn die Tür aufgeht, steht in den Ferien und in seiner Freizeit schon einmal der neunjährige Anton hinter der Kasse des Bioladens Janatürlich in Oelsnitz. Er scannt die von den Kunden eingekauften Waren und unterstützt in kleinen Dingen seine Mutter und Geschäftsführerin Jana Löffler. „Es dauert nicht mehr lang, dann kann ich den Laden...