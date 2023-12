Blitzer in Eichigt fleißig: Zum Auftakt 90 Temposünder erwischt

An den ersten fünf Tagen im Betrieb hielten viele die erlaubten 50 km/h nicht ein, Die Gemeinde sieht mehr Verkehrssicherheit und hat weitere Pläne.

An den ersten fünf Tagen des neuen stationären Blitzers auf der Höhe in Eichigt hat es ordentlich geblitzt: 90 Verkehrssünder mit mehr als 50 km/h fuhren zwischen Donnerstag und Montag in die Kontrollstelle, teilte Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) mit. „Generell wird vernünftiger gefahren. Damit haben wir das...