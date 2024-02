Braucht es Ferienschließzeiten in den Kindergärten der Stadt Oelsnitz?

Wie läuft es in den städtischen Kitas und Schulen, wo gibt es Probleme, welche Wünsche bestehen? Dieser Frage geht der jährliche Bildungsbericht der Stadtverwaltung nach. Ein Punkt sorgt für Diskussion.

Die Verantwortlichen der kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Oelsnitz wünschen sich Schließzeiten in den Schulferien. Damit würde sich die Personalplanung in den Einrichtungen erleichtern. Das sagte Sandra Scheuer, Sachgebietsleiterin Bildung in der Stadtverwaltung Oelsnitz. Sie ist für die städtischen Kinder- und Bildungseinrichtungen...