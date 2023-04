Breitband: Telekom statt Stadtwerke

Oelsnitz.

Noch bis 28. April ist der Windmühlenweg in Oelsnitz voll gesperrt. Grund ist das Verlegen des Breitbandanschlusses für die Baywa. Der kommt aber nicht vom örtlichen Anbieter Stadtwerke, sondern vor der Telekom. "Wir haben der Baywa frühzeitig ein Angebot unterbreitet. Aber die Entscheidung trifft deren Zentrale in München", so Stadtwerke-Chefin Ines Puhan. (hagr)