Brücke in Bösenbrunn: „Mehr Geld für Zettel als für Ziegelsteine“

Um die Triebelbach-Überfahrt an der Mühlleithe sanieren zu lassen, muss die Gemeinde allein für Planung 50.000 Euro ausgeben. Das wirft Fragen auf.

Die Gemeinde Bösenbrunn muss für Arbeiten an der Triebelbachbrücke an der Mühlleithe in Bösenbrunn fast 50.000 Euro für Planung aufbringen. „Wir geben mehr Geld für Zettel aus als für Ziegelsteine“, monierte Gemeinderat Christian Rödel (Abgeordnete der Bürger) in öffentlicher Sitzung, verwies auf das Verhältnis zur Bausumme von...