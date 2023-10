Brunnenbergklinik in Bad Elster hat neue kaufmännische Direktorin

Mit Beginn des Oktobers hat Anna Friedel für die Mediclin-Einrichtung Verantwortung übernommen.

Anna Friedel ist neue kaufmännische Direktorin der Brunnenbergklinik in Bad Elster. Darüber hat Betreiber Mediclin informiert. Sie folgt auf Mediclin-Regionalgeschäftsführer Torsten Deggendorfer, der das Haus seit April 2021 zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben führte. Friedel absolvierte einen Bachelor in Pädagogik, einen Master of...