Bürgerhaus Wiedersberg wird Anlaufstelle im Notfall

Als Bürgerinformationszentrum soll in solchen Situationen auch das Haus Dreiländereck in Posseck dienen, so der Triebeler Bürgermeister.

Das Bürgerhaus in Wiedersberg und das Haus Dreiländereck in Posseck werden zu Bürgerinformationsstellen in Notfallsituationen. Darüber hat der Triebeler Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) informiert. Die Kommunen sind angehalten, solche Anlaufpunkte für Bürger außerhalb von Feuerwehrhäusern, die die Einsatzkoordination in... Das Bürgerhaus in Wiedersberg und das Haus Dreiländereck in Posseck werden zu Bürgerinformationsstellen in Notfallsituationen. Darüber hat der Triebeler Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) informiert. Die Kommunen sind angehalten, solche Anlaufpunkte für Bürger außerhalb von Feuerwehrhäusern, die die Einsatzkoordination in...