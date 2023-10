Bürgermeisterwahl Muldenhammer 2024: Philipp Sandner wirft als erster Kandidat den Hut in den Ring

Der 33-Jährige aus dem Ortsteil Hammerbrücke wird von der CDU nominiert, will aber als unabhängiger Bewerber antreten

Für die Bürgermeisterwahl am 4. Februar 2024 in Muldenhammer gibt es den ersten Kandidaten. Der 33-jährige Philipp Sandner aus Hammerbrücke hat am Donnerstag seine Bewerbungsunterlagen in der Gemeinde eingereicht. Der junge Mann, der als Marktleiter in Falkenstein arbeitet, ist bislang noch nicht in der Kommunalpolitik aktiv gewesen. Er geht...