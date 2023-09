Bunter Nachmittag der handgemachten Harmonikamusik

Im Gasthof zum Walfisch in Zwota fand zum 28. Mal das nach dem Plauener Musiker Hans-Jürgen Deutschmann benannte Harmonikaspielertreffen statt - mit Teilnehmern aus fast ganz Deutschland.

Treffen von Musikanten mag es viele geben, aber das Harmonikaspielertreffen im September in Zwota ist stets etwas Besonderes. So war es auch am Wochenende Rund zwei Dutzend Anmeldungen von Solisten und Gruppen waren wieder eingegangen - aus dem Vogtland und Erzgebirge, Bayern, Thüringen und Berlin. Ältester Teilnehmer war 91-jährige Werner...