Buntes Programm zum 125-jährigen Bestehen des Fernheizwerkes Bad Elster

Bei drei Führungen sowie einem bunten Programm werden am Freitag Gäste erwartet.

Das 125-jährige Bestehen des Fernheizwerkes Bad Elster wird am Freitag in der Kurstadt gefeiert. An diesem Tag lädt der Betreiber Eins alle Interessierten von 11 bis 17 Uhr zu einem bunten Programm mit Führungen (13, 14 und 15 Uhr), Musik, Verpflegung sowie Spiel und Spaß für die jüngsten Besucher ein. Das Fernheizwerk Bad Elster ist das...