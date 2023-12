Bushäuschen in Oelsnitz mit Hakenkreuz beschmiert

Der Vorfall wurde am Mittwoch bei der Polizei angezeigt.

Das Bushäuschen an der Plauenschen Straße in Oelsnitz ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Das verbotene Symbol wurde am Mittwochvormittag bei der Polizei angezeigt, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag informierte. Darüber hinaus sei die Buswarte mit weiteren Schriftzügen verunstaltet worden. Die Unbekannten nutzten dafür...