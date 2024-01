C. A. Seydel auf größter US-Musikmesse: Klingenthaler Mundharmonikahersteller sieht hohe Nachfrage

Die Mundharmonika-Manufaktur ist von Donnerstag bis Sonntag auf der Namm-Show in Anaheim (USA). Die Vogtländer präsentieren ihre neuen Spitzenmodelle, für die es eine enorme internationale Nachfrage gibt.

Von Donnerstag bis Sonntag ist ein Team der Klingenthaler Mundharmonika-Manufaktur C. A. Seydel Söhne in Anaheim (USA). Die Stadt in Kalifornien ist wieder Gastgeber der Namm-Show, der größten amerikanischen Fachmesse für die Musikindustrie. Deren Größe wird allein dadurch deutlich, dass die Klingenthaler an Stand 9124 zu finden sind.