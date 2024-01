Crafter kracht auf Caddy: 15.000 Euro Schaden

Ein Vorfahrtsfehler sorgte in Tiefenbrunn am Freitagmittag für einen Unfall.

Hoher Sachschaden bei einem Unfall in Tiefenbrunn in der Gemeinde Eichigt im oberen Vogtland: Eine Autofahrerin befuhr am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr mit ihrem Transporter VW Crafter die Tiefenbrunner Straße und beabsichtigte nach links auf die Possecker Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden VW Caddy. Es kam zum Unfall,...