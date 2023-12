Dampflok fährt durchs Vogtland und ist ein beliebtes Fotomotiv

300 Eisenfahnfreunde aus nah und fern nahmen am Sonntag an der Lichtelfahrt. Am Haltepunkt Gunzen wurde ein Zwischenstopp eingelegt.

„Vorsicht und zurücktreten von der Bahnsteigkante!" – so hieß es am Sonntagvormittag am Haltepunkt in Gunzen. Mit lauten Signaltönen näherte sich die Dampflok BR 35 1097 und legte einen Zwischenstopp bei ihrer Lichtelfahrt durch das Vogtland ein. Stationen waren unter anderem Falkenstein, Schöneck, Adorf und Plauen. Aus sechs Waggons...