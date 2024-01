Darum hat das Hotel König Albert den „Quellenpark“ in Bad Elster gekauft

Das Hotel König Albert hat das frühere Hotel in Bad Elster gekauft. Die Verantwortlichen lassen das Haus komplett umbauen. Was künftig mit dem Anwesen geplant ist.

Es ist ein Haus, das den meisten Menschen in Bad Elster bekannt ist: Der „Quellenpark“ an der Ascher Straße lockte als Hotel über einen langen Zeitraum Gäste in das Sächsische Staatsbad. Nach drei Jahren Leerstand hat jetzt das Hotel König Albert das Anwesen gekauft. Gäste sollen hier künftig jedoch nicht mehr empfangen werden. Denn...