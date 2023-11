Das ist im Oberland am Wochenende los

In Bad Elster gastieren Weltklassegeiger Daniel Hope und der Tölzer Knabenchor, zudem eröffnen zwei Ausstellungen. In Oelsnitz steigt die Kinder-Radionacht, im Museum Landwüst gibt es eine Lesung.

Bad Elster: Weltstar, Chor und zwei neue Schauen. Mit dem Spitzengeiger Daniel Hope kommt am Freitag ein besonders klingender Name nach Bad Elster. Der siebenfache Preisträger des Echo Klassik gastiert ab 19.30 Uhr mit Schauspieler Sebastian Koch im König-Albert-Theater. Bereits am Freitag, 18 Uhr eröffnet die Ausstellung „Märchenhaft“ von...