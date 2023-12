Debatte um Pumptrack-Bau in Oelsnitz: Jetzt ist die Stadt am Zug

Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit eine Machbarkeitsanalyse für die Freizeitanlage beschlossen. Doch auch die Idee für einen größeren Wurf an der Weißen Elster steht im Raum.

Wird in Oelsnitz eine Asphalt-Pumptrack gebaut? Der Stadtrat hat dazu in seiner Sitzung am Mittwoch einen ersten konkreten Schritt gemacht und eine Machbarkeitsanalyse für diese Rollersportanlage beschlossen. Mit 15 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen stimmte das Kommunalparlament einem Antrag der FOB-Fraktion zu. Dieser sieht vor, dass die...