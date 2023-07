Der 1. August ist der erste Arbeitstag für den neuen Bürgermeister Andy Anders

Andy Anders, am 11. Juni zum Bürgermeister von Schöneck gewählt, tritt am 1. August sein Amt an. Der Terminkalender des Diplom-Wirtschaftsingenieurs, der in wenigen Tagen 42 Jahre alt wird, ist bereits ziemlich gefüllt. An kommunalpolitischen Themen mangelt es nicht: Die Zukunft der Ski- und Bikewelt soll zeitnah beleuchtet werden und der...