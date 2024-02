Der doppelte Rubner: Darf ein Mitglied des Gemeindewahlausschusses in Markneukirchen zugleich zur Kreistagswahl antreten?

Markneukirchens ehemaliger Bürgermeister Andreas Rubner ist am 9. Juni Mitglied des Gemeindewahlausschusses und tritt am gleichen Tag als Kandidat zur Kreistagswahl an. Die Aufsichtsbehörde reagiert.

Andernorts ist es eine Formalie, in Markneukirchen Diskussionsstoff: Der Gemeindewahlausschuss. Der Stadtrat kam stark ins Grübeln bei Andreas Rubner, von 2015 bis 2022 Bürgermeister der Stadt. Für die Kommunalwahl am 9. Juni hat er sich zur Mitarbeit im Gemeindewahlausschuss bereit erklärt. Zugleich steht Rubner an diesem Tag als Kandidat... Andernorts ist es eine Formalie, in Markneukirchen Diskussionsstoff: Der Gemeindewahlausschuss. Der Stadtrat kam stark ins Grübeln bei Andreas Rubner, von 2015 bis 2022 Bürgermeister der Stadt. Für die Kommunalwahl am 9. Juni hat er sich zur Mitarbeit im Gemeindewahlausschuss bereit erklärt. Zugleich steht Rubner an diesem Tag als Kandidat...