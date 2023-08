Der Knoten von Markneukirchen: Bau nicht vor dem Jahr 2028

Die Vorplanung für den Bau der Kreuzung am Steinknock steht. Während die Bauweise klar ist, sind die Kosten ein großes Rätsel: Die letzte Summe von sechs Millionen Euro ist bereits fünf Jahre alt.

Die Kreuzung B 283/Ortsumgehung Markneukirchen am Ex-Gasthof Steinknock wird nicht vor 2028 umgebaut. Darüber informierte am Mittwochabend Holger Quendt, Abteilungsleiter Planung und Straßenbau in der Plauener Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). „Wir müssen uns weiter gedulden. Vorsichtig gesagt, rechne ich in...