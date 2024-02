Der Mann für Sachsens älteste Tannen: Junger Förster wacht im Vogtland über Bäume aus der Napoleon-Zeit

Als diese mächtigen Tannen, die Revierförster Lukas Dörfel und sein Hund Taro im Drei-Bächle-Gebiet in Sachsengrund zeigen, noch junge Pflanzen waren, erlebte Europa die napoleonischen Kriege - das ist über 220 Jahre her. Der Stamm der Tanne hat in Mannshöhe einen Umfang von 3,50 Metern. Bild: Thorald Meisel